Tlo na jugoistoku Azije ne miruje: Novi snažan zemljotres pogodio Filipine

Tlo na jugoistoku Azije ne miruje: Novi snažan zemljotres pogodio Filipine

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Hipocentar zemljotresa na Filipinima smešten je na dubini od približno 55 kilometara ispod površine zemlje.

Zemljotres na Filipinima Izvor: Shutterstock.com/McCarony

Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabilježen je u subotu, 11. oktobar 2025 u 16:33 časova, na Filipinima.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 8.7902 i dužine 126.4512.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 55 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsjetimo, snažan zemljotres jačine 7,5 juče je pogodio jug Filipina, a vlasti su izdale upozorenje na cunami.

(Telegraf/MONDO)

