Zemljotres jačine 3,5 pogodio područje Bugojna

Zemljotres magnitude 3,5 po Rihteru pogodio je područje Bugojna, objavila je Seizmološka mreža Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock.com/McCarony

Zemljotres je bio sedam kilometara sjeveroistično od Bugojna na dubini od 10 kilometara.

Potres je zabilježen sinoć u 21.39 časova.