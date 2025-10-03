logo
Zemljotres jačine 3,5 pogodio područje Bugojna

Autor Nikolina Damjanić
Zemljotres magnitude 3,5 po Rihteru pogodio je područje Bugojna, objavila je Seizmološka mreža Republike Srpske.

Zemljotres na području Bugojna Izvor: Shutterstock.com/McCarony

Zemljotres je bio sedam kilometara sjeveroistično od Bugojna na dubini od 10 kilometara.

Potres je zabilježen sinoć u 21.39 časova.

zemljotres Bugojno

