Zemljotres jačine 3,5 pogodio područje Bugojna

Zemljotres magnitude 3,5 po Rihteru pogodio je područje Bugojna, objavila je Seizmološka mreža Republike Srpske.
Zemljotres je bio sedam kilometara sjeveroistično od Bugojna na dubini od 10 kilometara.
Potres je zabilježen sinoć u 21.39 časova.
Hvala što ste poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
Zemljotres magnitude 3,5 po Rihteru pogodio je područje Bugojna, objavila je Seizmološka mreža Republike Srpske.
Zemljotres je bio sedam kilometara sjeveroistično od Bugojna na dubini od 10 kilometara.
Potres je zabilježen sinoć u 21.39 časova.
Crna hronika
| 01.10.2025.
Crna hronika
| 08.06.2025.
Crna hronika
| 22.04.2025.
Društvo
| 17.04.2025.
Tagovi
Ekonomija
| Pre 4 min
Region
| Pre 8 min
Društvo
| Pre 1 h
Region
| Pre 1 h
Društvo
| Pre 3 h
Politika
| Pre 12 h
Društvo
| Pre 15 h
Društvo
| Pre 16 h
Crna hronika
| Pre 18 h
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Hvala što ste poslali vijest.
Region
| 17.08.2025.
Putovanja
| 21.06.2025.
Putovanja
| 17.06.2025.
Putovanja
| 28.04.2025.
Kultura
| 24.02.2025.
MONDO reportaža
| 16.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Ekonomija
| Pre 4 min
Region
| Pre 8 min
Društvo
| Pre 1 h
Region
| Pre 1 h
Društvo
| Pre 3 h
Politika
| Pre 12 h