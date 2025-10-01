Tri osobe poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bugojna

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 18:00 sati kod Bugojna, poginule su tri osobe, dok je jedna povrijeđena.

Izvor: Shutterstock

Zbog nesreće je potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-16, na relaciji Bugojno – Donji Vakuf.

U nesreći su učestvovala dva vozila: VW Golf i Škoda.

„U ovoj saobraćajnoj nesreći vozač i suvozač vozila Golf su smrtno stradali, kao i suvozač iz vozila Škoda. Vozač Škode zadobio je povrede“, izjavio je za medije potparol MUP-a SBK Hasan Hodžić.

U toku je uviđaj na mjestu nesreće, a policija apeluje na vozače da koriste alternativne pravce dok traje obustava.