Tragedija kod Jajca: Motociklista poginuo u sudaru sa kamionom, saobraćaj potpuno obustavljen

Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne, oko 14:20 časova, u mjestu Vinac kod Jajca.

Izvor: Jajce online

Ovu informaciju potvrdio je Hasan Hodžić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

"Nesreća je prijavljena u 14:20 časova, a učestvovali su motocikl i teretno motorno vozilo. Motociklista je smrtno stradao", saopšteno je iz policije.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici Policijske uprave Jajce koji vrše uviđaj kako bi utvrdili tačne uzroke i okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Zbog nesreće i uviđaja, saobraćaj je na ovoj dionici u potpunosti obustavljen.

(Mondo/Jajce online)