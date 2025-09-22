logo
Biciklista smrtno stradao u sudaru sa kamionom kod Kozarske Dubice

Autor Nikolina Damjanić
0

U saobraćajnoj nesreći koja se oko 12.30 časova dogodila na magistralnom putu Kozarska Dubica – Gradina, u mjestu Draksenić, smrtno je stradao biciklista.

Nesreća u Drakseniću stradao biciklista Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, u nesreći su učestvovali teretno vozilo marke „Mercedes“, kojim je upravljao B.Č. iz Mrkonjić Grada, i biciklista M.P. iz Kozarske Dubice, koji je na mjestu poginuo.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Policija apeluje na vozače i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, kako bi se spriječile ovakve tragedije i povećala bezbjednost na putevima.

(MONDO)

