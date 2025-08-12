Una u Kostajnici bistra, čekaju se rezultati analiza

Zamućenja vode u toku rijeke Une na području opštine Kozarska Dubica trenutno nema, rekao je načelnik opštinskog Odjeljenja za privredu Slobodan Premasunac.

Izvor: Tanja Derikuća/Srna

Premasunac je naveo da je kontaktirana inspekcijska služba u Novom Gradu, uzeti uzorci vode i poslati na ispitivanje u Institut za javno zdravstvo.

"Čekamo podatke o analizi vode koja je poslata u Institut iz Novog Grada. Do tada možemo građanima samo sugerisati da budu oprezni i da prijave nadležnim službama ako primijete bilo šta neuobičajeno u rijeci", rekao je Premasunac.

On je dodao da su sve vrijeme u komunikaciji sa nadležnim službama Novog Grada i Kostajnice.

Promjena boje Une registrovana je i uzvodno u Federaciji BiH između Bosanske Krupe i Bihaća.

U Novom Gradu odmah su reagovali na dojavu građana da je Una promijenila boju.

Inspekcije su utvrdile ovu promjenu, a po hitnom postupku, uzeti su uzorci vode koje treba da ispitaju u Institutu za javno zdravstvo.

(Srna)