Tuga u Bosanskom Petrovcu: Stradao srednjoškolac, drugovi se opraštaju od njega

Sedamnaestogodišnjak iz Bosanskog Petrovca poginuo je u saobraćajnoj nesreći na putu Vrtoče-Krnjeuša, dok su četiri osobe povrijeđene, potvrđeno je iz Policijske uprave Unsko-sanskog kantona.

Izvor: Shutterstock

Nesreća, u kojoj učestvovalo putničko vozilo, dogodila se sinoć u 20.50 časova, a jedno od povrijeđenih lica je u kritičnom stanju.

Mješovita srednja škola "Bosanski Petrovac", koju je pohađao učenik trećeg razreda smjera CNC operater, izrazila je duboku tugu zbog prerane smrti mladog učenika.

"Pamtićemo ga po osmjehu, dobroti i vedrini kojom je unosio radost u našu školu i među svoje prijatelje. Njegovo ime i uspomene na njega zauvijek će ostati u našim srcima", naveli su iz škole.

Policija i kantonalni tužioci sprovode istragu o uzrocima nesreće, a uviđaj je u toku, naveli su iz kantonalne Policijske uprave.

(Srna)