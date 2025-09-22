logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato stanje dječaka (3), koji je povrijeđen kod Bogatića: Bahati vozac pregazio majku, dijete u teškom stanju

Poznato stanje dječaka (3), koji je povrijeđen kod Bogatića: Bahati vozac pregazio majku, dijete u teškom stanju

Autor Mila Matović
0

Dječak koji je povrijeđen u nesreći kod Bogatića prebačen je iz Opšte Bolnice u Šapcu u Institut za majku i dijete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu.

Poznato stanje dečaka koji je povrijeđen u nesreći kod Bogatića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dečak od tri godine, koji je juče povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Bogatiću, u kojoj je poginula njegova majka, prebačen je iz Opšte Bolnice u Šapcu u Institut za majku i dijete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, saznaje "Blic". Kako se saznaje, dječak nije u životnoj opasnosti, ali ima teške tjelesne povrede.

On je u Urgentni centar Opšte bolnice u Šapcu dovezen oko 20.30 časova. Kako navodi izvor, kada je smješten u sanitet on je bio bez svesti, ali se u međuvremenu osvijestio. Mališan ima povrede grudnog koša i ogrebotine po glavi, ali nije životno ugrožen.

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Ulici dr Mladena Miloševića u centru Bogatića poginula je M.J. (38), majka dječaka, kada je na njih naletjelo vozilo.

"Majka je gurala dijete u guralici i na njih je naletelo putničko vozilo, a vozač se nije zaustavio. Žena je poginula na mjestu, a dječaka koji je bio bez svijesti zbrinula je hitna pomoć i on je transportovan u šabačku bolnicu", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Uhapšen vozač

Poslije nesreće, koja se dogodila nakon 19 časova, veliki broj policajaca i inspektora bio je angažovan u potrazi za bahatim vozačem.

"Vozač za koga se sumnja da je izazvao nesreću je uhapšen, a pronađeno je i njegovo vozilo koje je zaplijenjeno. Preduzimaju se sve neophodne istražne radnje i vještačenja", rekao je izvor Informera.

 (Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ