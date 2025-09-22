Poznato stanje dječaka (3), koji je povrijeđen kod Bogatića: Bahati vozac pregazio majku, dijete u teškom stanju

Dječak koji je povrijeđen u nesreći kod Bogatića prebačen je iz Opšte Bolnice u Šapcu u Institut za majku i dijete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu.

Dečak od tri godine, koji je juče povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Bogatiću, u kojoj je poginula njegova majka, prebačen je iz Opšte Bolnice u Šapcu u Institut za majku i dijete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, saznaje "Blic". Kako se saznaje, dječak nije u životnoj opasnosti, ali ima teške tjelesne povrede.

On je u Urgentni centar Opšte bolnice u Šapcu dovezen oko 20.30 časova. Kako navodi izvor, kada je smješten u sanitet on je bio bez svesti, ali se u međuvremenu osvijestio. Mališan ima povrede grudnog koša i ogrebotine po glavi, ali nije životno ugrožen.

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Ulici dr Mladena Miloševića u centru Bogatića poginula je M.J. (38), majka dječaka, kada je na njih naletjelo vozilo.

"Majka je gurala dijete u guralici i na njih je naletelo putničko vozilo, a vozač se nije zaustavio. Žena je poginula na mjestu, a dječaka koji je bio bez svijesti zbrinula je hitna pomoć i on je transportovan u šabačku bolnicu", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Uhapšen vozač

Poslije nesreće, koja se dogodila nakon 19 časova, veliki broj policajaca i inspektora bio je angažovan u potrazi za bahatim vozačem.

"Vozač za koga se sumnja da je izazvao nesreću je uhapšen, a pronađeno je i njegovo vozilo koje je zaplijenjeno. Preduzimaju se sve neophodne istražne radnje i vještačenja", rekao je izvor Informera.

