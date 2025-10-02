logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zemljotres pogodio Tursku: Epicentar u Mramornom moru, tlo podrhtavalo i u Istanbulu

Zemljotres pogodio Tursku: Epicentar u Mramornom moru, tlo podrhtavalo i u Istanbulu

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Epicentar zemljotresa u Tekirdagu u Turskoj bio je na dubini od devet kilometara.

Zemljotres u Turskoj Izvor: Shutterstock.com/Belish

Zemljotres jačine 5 stepeni po Rihteru danas je pogodio zapadnu Tursku. Epicentar je bio u Mramornom moru, 39 kilometara udaljenom od provincije Tekirdag, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres se osetio i u Istanbulu. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od devet kilometara.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zemljotres Turska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ