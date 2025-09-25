logo
Zemljotres od 6,5 Rihtera pogodio Venecuelu: Isplivali jezivi snimci, ljudi u panici bježe (Video)

Zemljotres od 6,5 Rihtera pogodio Venecuelu: Isplivali jezivi snimci, ljudi u panici bježe (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Venecuelu je pogodio snažan zemljotres jačine 6,5 Rihtera, sa epicentrom u saveznoj državi Zulija. Potres se osjetio i u Karakasu, dok seizmolozi upozoravaju na moguće nove udare i štetu na infrastrukturi.

snažan zemljotres u venecueli Izvor: X/ESPECIGEST/Printscreen

Zemljotres jačine 6,5 Rihtera pogodio je Venecuelu, a epicentar potresa bio je u saveznoj državi Zulija. Rojters prenosi da je to objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMCS).

"Potres je bio na dubini od 35 kilometara", navode iz EMSC.

Njujork tajms prenosi podatke Geološkog instituta SAD (USGS) koji je utvrdio da je magnituda bila 6,3 Rihtera. Navodi se da se snažno podrhtavanje osjetilo noćas devet minuta prije ponoći po vremenu u Venecueli na oko 27 kilometara od mjesta Mene Grande.

Iz USGS je prethodno objavljeno da je jačina zemljotresa bila 6,4 Rihtera.

Novi potres je uslijedio nakon prvog od 6,2 Rihtera koji se dogodio pet sati ranije na tom području.

Američki list navodi da seizmolozi i dalje provjeravaju podatke.

(MONDO)

