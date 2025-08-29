"Nema šanse da uđu u Venecuelu, danas smo jači nego juče": Maduro odlučan da zaustavi Amerikance

Nakon što su SAD rasporedile najmanje sedam ratnih brodova i nuklearnu podmornicu blizu venecuelanskih voda, napetosti između dvije zemlje rastu. Predsjednik Maduro ističe da je Venecuela spremna da brani svoj suverenitet, dok Vašington optužuju za pokušaj agresije.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Nakon što su američke mornaričke snage raspoređene u Karipskom moru, u blizini venecuelanskih teritorijalnih voda, tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele sve više rastu, prenosi Rojters. Predsjednik Nikolas Maduro ističe da je njegova zemlja spremna da se suprotstavi svakoj prijetnji, dok zvaničnici u Karakasu optužuju Vašington za pokušaj agresije.

Podržani stavovi

Maduro je izjavio: "Nema šanse da uđu u Venecuelu. Danas smo jači nego juče. Danas smo spremniji da branimo mir, suverenitet i teritorijalni integritet", naglašavajući da su vojska i policija zemlje u pripravnosti.

Iako predsjednik ovih dana obilazi pripadnike sigurnosnih snaga, analitičari podsjećaju da te strukture nisu uspjele da suzbiju oružane formacije narkokartela unutar zemlje.

Stavove predsjednika dodatno je podržao ambasador Venecuele pri UN-u Samuel Monkada, koji je rekao: "To je masovna propagandna operacija kojom se opravdava ono što stručnjaci nazivaju kinetičkom akcijom, što znači vojna intervencija u zemlji koja je suverena i nezavisna i ne predstavlja prijetnju nikome."

Monkada je istakao i da je slanje nuklearne podmornice dokaz stvarnih namjera Vašingtona.

Eventualne operacije

On je dodao: "Kažu da šalju nuklearnu podmornicu… Mislim, smiješno je pomisliti da se bore protiv trgovine drogom nuklearnim podmornicama."

Prema vojnim izvorima, najmanje sedam američkih ratnih brodova zajedno sa jednom nuklearnom podmornicom već je pozicionirano u blizini venecuelanskih teritorijalnih voda. Ova pomorska grupa uključuje više od 4.500 američkih vojnika, od kojih je oko 2.200 marinaca spremno za moguće operacije.

(MONDO/Avaz)