Nove tenzije na Karibima: Američki ratni brodovi i nuklearna podmornica na putu ka Venecueli

U sklopu borbe protiv trgovine drogom, američki ratni brodovi i hiljade marinaca upućeni su prema južnom Karibima, blizu teritorijalnih voda Venecuele. Administracija Donalda Trampa optužuje predsjednika Nikolasa Madura za saradnju sa narko-kartelima.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki ratni brodovi približavaju se vodama Venecuele u južnim Karibima u okviru napora administracije Donalda Trampa da pojača borbu protiv trgovine drogom, prenose Rojters, Al Jazeera i France 24.

Trampova administracija optužila je predsjednika Nikolasa Madura za saradnju sa narko-kartelima i trgovinu kokainom. Početkom avgusta, SAD su udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja - sa 25 na 50 miliona dolara, nazivajući ga jednim od najvećih narko-dilera na svijetu.

Kao odgovor, Maduro je pozvao građane da se priključe državnim policijama, poručivši: "Nijedno carstvo neće dotaknuti sveto tlo Venecuele."

Raspoređivanje američkih snaga

Prema navodima Rojtersa, u južnim Karibima već se nalaze američki razarači klase Aegis, dok su na putu i USS "Lake Erie", raketna krstarica sa navođenim projektilima, i USS "Newport News", brza nuklearna podmornica. Očekuje se da stignu početkom naredne sedmice.

U region su upućena i tri velika broda - USS San Antonio, USS Iwo Jima i USS Fort Lauderdale, koji prevoze oko 4.500 američkih vojnika, uključujući 2.200 marinaca.

Caribbean Sea@CNNreports that this force is now expected to be bolstered with the@USNavy’s () Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) & 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), supported by multiple Arleigh Burke class destroyers and a Ticonderoga class cruiser.https://t.co/WSY9OoRTjTpic.twitter.com/oB3GlFQ2MM — SA Defensa (@SA_Defensa)August 15, 2025

Iako konkretni ciljevi misije nisu saopšteni, izvori za Rojters tvrde da se radi o operacijama protiv tzv. "narkoterorističkih organizacija" koje Vašington vidi kao pretnju nacionalnoj bezbjednost, prenio je Jutarnji.

Karakas uzvraća raspoređivanjem vojske

Venecuelanske vlasti su saopštile da šalju 15.000 vojnika na granicu sa Kolumbijom kako bi pojačale borbu protiv šverca droge. Ministar odbrane Vladimir Padrino najavio je i raspoređivanje dronova, kao i pomorske patrole duž karipske obale. Visoki zvaničnik Diosdado Kabelo izjavio je da Karakas vodi rat protiv kartela "na svim frontovima".

Zvanični stavovi

Portparolka Bijele kuće Karolina Livit poručila je 19. avgusta da je Tramp "vrlo jasan i dosljedan": "Spreman je da upotrebi svaki element američke moći kako bi zaustavio preplavljivanje naše zemlje drogom i priveo odgovorne pravdi."

SAD i dalje ne priznaju Madurovu vlast, dok sam Maduro odbacuje optužbe Vašingtona i optužuje SAD da ignorišu sopstvene probleme sa konzumacijom droga. Venecuelanska misija pri UN uputila je pismo u kojem osuđuje "eskalaciju neprijateljskih akcija i prijetnji" i traži garancije da SAD "neće rasporediti niti pretnjom koristiti nuklearno oružje u regionu".