Zemljotres na Filipinima odnio 60 života

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Najmanje 60 ljudi poginulo je u zemljotresu koji je pogodio Filipine, javila je televizija GMA, pozivajući se na Državnu kancelariju za civilnu zaštitu.

profimedia-0935390475.jpg Izvor: John Marshal Aquino / AFP / Profimedia

Zamjenik sekretara Kancelarije Bernardo Alehandro izjavio je da stiže sve više izvještaja o poginulima, prenio je TASS.

Američki zavod za geološka istraživanja saopštio je juče da se zemljotres magnitude 6,9 stepeni po Rihterovoj skali dogodio u pokrajini Istočni Vizajas na istoku Filipina.

Iz Zavoda su naveli da je epicentar potresa bio na dubini od 11 kilometara.

(Srna)

