Zemljotres na Filipinima odnio 60 života

Najmanje 60 ljudi poginulo je u zemljotresu koji je pogodio Filipine, javila je televizija GMA, pozivajući se na Državnu kancelariju za civilnu zaštitu.

Izvor: John Marshal Aquino / AFP / Profimedia

Zamjenik sekretara Kancelarije Bernardo Alehandro izjavio je da stiže sve više izvještaja o poginulima, prenio je TASS.

Američki zavod za geološka istraživanja saopštio je juče da se zemljotres magnitude 6,9 stepeni po Rihterovoj skali dogodio u pokrajini Istočni Vizajas na istoku Filipina.

Iz Zavoda su naveli da je epicentar potresa bio na dubini od 11 kilometara.

An earthquake wreaks havoc in the Philippines, killing 69 people and causing numerous buildings to collapse. The 6.9 magnitude quake was so powerful it shook people to their core.#earthquake#philippines_earthquakepic.twitter.com/y3A9VIrxKJ — Kapadia CP (@Ckant72)October 1, 2025

(Srna)