Haos u Kini: Snažan zemljotres sravnio kuće, evakuisano blizu 8.000 ljudi

Snažan zemljotres magnitude 5,6 pogodio je rano jutros provinciju Gansu u sjeverozapadnoj Kini. Potres je porušio krovove i kuće, povrijedio 11 ljudi i natjerao na evakuaciju gotovo 8.000 stanovnika.

Izvor: Shutterstock.com/Inked Pixels

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihteru porušio je crijepove i kuće u provinciji Gansu u sjeverozapadnoj Kini u subotu, prenijeli su državni mediji.

Jedanaest osoba je povrijeđeno i prebačeno u lokalne bolnice, navodi državni emiter CCTV. Pet od šest osoba primljenih u jednu bolnicu zadržano je na daljem liječenju, prenijela je zvanična novinska agencija Sinhua. Svi su u stabilnom stanju.

Zemljotres se dogodio u 5:49 sati ujutru u okrugu Longsi, na relativno plitkoj dubini od 10 kilometara. Epicentar je bio oko 140 kilometara jugoistočno od provincijskog glavnog grada Landžoua, saopštio je kineski centar za zemljotrese.

Sedamnaest kuća je uništeno, a više od 3.500 stambenih objekata oštećeno. Oko 7.800 ljudi iz okruga Longsi i Džangsijan je evakuisano.

Video snimci objavljeni na internetu prikazuju radnike hitnih službi kako lopatama uklanjaju cigle i ruševine. Neki dijelovi puta bili su zatrpani stenama i drugim materijalom, ali saobraćaj normalno funkcioniše, izvijestila je Sinhua.

