Najavljen najduži let do sada: 29 sati u avionu od Kine do Argentine

Let koji bi trebalo da postane najduži do sada zabilježeni, zakazan je za 4. decembar 2025. godine. Trajaće 29 sati, a priprema ga kineska avio-kompanija (China Eastern Airlines). Let će povezati Šangaj i Buenos Ajres. Kratku pauzu let i putnici imaće na Novom Zelandu

Izvor: Shutterstock

Na planiranoj liniji avion će preći više od 20.000 kilometara, što je otprilike polovina obima cijele planete. Ovaj let, međutim, neće osigurati titulu najduže direktne letačke rute, jer će avion imati dvosatno zaustavljanje u Oklandu, na Novom Zelandu.

Ipak, kako navodi Biznis insajder, malo je vjerovatno da će putnici moći da napuste avion tokom zaustavljanja.

Kineska avio-kompanija „Čajna Istern“ će letjeti na toj ruti dva puta nedjeljno, širokotrupnim „Boingom 777-300 ER“, saopštila je avio-kompanija, prema izvještaju Si-En-Ena.

Polazni let, sa međunarodnog aerodroma Pudong u Šangaju do međunarodnog aerodroma Ministro Pistarini u glavnom gradu Argentine, trajaće 25 sati – četiri sata manje od povratnog.

Karte u jednom pravcu u ekonomskoj klasi za letove u decembru oglašavaju se na veb-sajtu kineske kompanije po cijeni između 1.300 i 2.000 evra. Karte u biznis klasi koštaju oko 4.000 evra.

Mnoge avio-kompanije često pretenduju na titulu „najdužih“ ljetnih ruta na svijetu. Trenutno, „Singapur erlajns“ ima najduži direktni komercijalni let, koji saobraća između Singapura i aerodroma DžFK u Njujorku i traje između 18 i 19 sati.

Australijska avio-kompanija „Kvantas“ planira da ovaj da pokrene direktne letove od 20 sati iz Sidneja do Londona i Njujorka.

Trenutno obavljaju let sa jednim presjedanjem preko Singapura, ali letovi „Projekta Sanrajz“ bi bili najduža vazdušna veza na svijetu.

(RTS)