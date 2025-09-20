Snažan zemljotres pogodio Grčku: Treslo se najveće ostrvo

Snažan zemljotres jačine 4,3 stepeni po Rihteru pogodio je najveće grčko ostrvo - Krit.

Izvor: Seizmološki zavod

Zemljotres magnitude 4.3 stepeni Rihtera zabilježen je u 07:01 časova na području Krita u Grčkoj. Prema pisanju EMSC-a, zemljotres je zabilježen 41 kilometar od grada Retimno. Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.08 i dužine 24.19.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 26 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Blic/MONDO)