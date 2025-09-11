logo
Serija jakih potresa: Tresla se Ankara, snažan zemljotres i u moru nadomak Malte

Autor Mihajlo Sfera
Tursku prijestonicu Ankaru i Mediteran pogodila su jutros dva zemljotresa jačine preko 4 stepena Rihterove skale. Potresi su se osjetili u više regiona Turske, dok je u moru nadomak Malte zabilježen udar magnitude 4,6.

Zemljotresi u Turskoj i na Mediteranu: Zabilježeni udari jačine 4,1 i 4,6 po Rihteru Izvor: Shutterstock.com/Belish

Mediteran i turska prijestonica Ankara jutros su pogođeni zemljotresima jačine preko četiri stepena Rihterove skale, prenosi "Russia today".

U 08:24 po lokalnom vremenu, zemljotres magnitude 4,1 pogodio je oblast Čalčik u Ankari, na dubini od 11 kilometara. Potres se osjetio i u okolnim regionima, Eskišehiru, Čankiriju, Kıršehiru i Kırıkkaleu.

Istovremeno, Evropsko-mediteranski seizmološki centar saopštio je da je jutros zabilježen "novi zemljotres u Mediteranskom moru", magnitude 4,6 po Rihteru.

Prema zvaničnim podacima centra, epicentar je bio na dubini od 10 kilometara ispod mora, na 211 kilometara istočno od Valete, glavnog grada Malte, i 213 kilometara istočno-sjeveroistočno od malteškog grada Kormija.

Jutros zemljotres magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabilježen i u Sjevernoj Makedoniji.

