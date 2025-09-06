Zemljotres ponovo pogodio Srbiju: Epicentar potresa lociran u blizini ovog grada

Podsjetimo, juče su Srbiju u toku dana pogodila čak tri zemljotresa.

Izvor: Shutterstock

Zemljotres magnitude 2.5 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 17 časova i 14 minuta na području Srbije.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa lociran je u blizini Kuršumlije dok je hipocentar zemljotresa smješten na dubini od približno tri kilometara ispod površine zemlje.

Podsjetimo, juče su Srbiju u toku dana pogodila čak tri zemljotresa. Prvi, jačine 4.4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Goliju, područje Sjenice. Nakon dvadesetak minuta usledio je još jedan, slabiji potres magnitude 2, zatim je na istom mestu zabilježen i treći zemljotres magnitude 1.9.