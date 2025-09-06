logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zemljotres ponovo pogodio Srbiju: Epicentar potresa lociran u blizini ovog grada

Zemljotres ponovo pogodio Srbiju: Epicentar potresa lociran u blizini ovog grada

Autor Marina Letić
0

Podsjetimo, juče su Srbiju u toku dana pogodila čak tri zemljotresa.

Zemljotres ponovo pogodio Srbiju: Epicentar potresa lociran u blizini ovog grada Izvor: Shutterstock

Zemljotres magnitude 2.5 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 17 časova i 14 minuta na području Srbije.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa lociran je u blizini Kuršumlije dok je hipocentar zemljotresa smješten na dubini od približno tri kilometara ispod površine zemlje.

Podsjetimo, juče su Srbiju u toku dana pogodila čak tri zemljotresa. Prvi, jačine 4.4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Goliju, područje Sjenice. Nakon dvadesetak minuta usledio je još jedan, slabiji potres magnitude 2, zatim je na istom mestu zabilježen i treći zemljotres magnitude 1.9.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zemljotres

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ