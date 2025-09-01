Najmanje 622 osobe su poginule, a više od 1.500 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio istočni Avganistan, sravnivši čitava sela sa zemljom. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima u teško pristupačnim oblastima.

Izvor: Aimal ZAHIR / AFP /AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najmanje 622 osobe su poginule, a više od 1.500 je povrijeđeno nakon zemljotresa jačine 6,0 stepeni koji je pogodio Avganistan, saopštio je portparol ministarstva unutrašnjih poslova koje je pod upravom talibana.

Zdravstvene vlasti u Kabulu upozoravaju da bi broj žrtava mogao da raste, s obzirom na to da spasilačke ekipe pokušavaju da dopru do udaljenih i teško dostupnih oblasti.

Vidi opis Razoran zemljotres pogodio Avganistan: Više od 600 mrtvih, sela sravnjena sa zemljom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Qazafi / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Qazafi / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zemljotres je zabilježen u sjeveroistočnoj provinciji Kunar, blizu granice s Pakistanom, u nedjelju u 23:47 po lokalnom vremenu (20:17 po britanskom vremenu), prema podacima Njemačkog centra za geonauke.

Epicentar zemljotresa nalazio se u blizini Džalalabada, u provinciji Nangarhar, na dubini od 14 kilometara. Džalalabad se nalazi oko 119 kilometara istočno od glavnog grada Kabula.

Dvadesetak minuta kasnije, isti region pogodio je još jedan potres, jačine 4,5 stepeni, na dubini od 10 kilometara, a potom je uslijedio i treći zemljotres jačine 5,2 stepena, na istoj dubini.

Prema riječima zvaničnika, kuće građene od blata i kamena sravnjene su sa zemljom, dok su čitava sela u provinciji Kunar uništena u razornom zemljotresu koji je pogodio oblast oko ponoći. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima u više okruga planinske provincije pogođene potresom.

Fotografije i snimci s terena prikazuju helikoptere koji evakuišu povrijeđene, dok mještani pomažu vojnicima i medicinskom osoblju da ranjene prebace do ambulantnih vozila.

Lokalni zvaničnici navode da je na stotine povrijeđenih već prebačeno u bolnice, a broj žrtava i dalje raste kako informacije iz udaljenih područja pristižu.

"Nažalost, zemljotres prouzrokovao je gubitke u ljudskim životima i materijalnu štetu u pojedinim istočnim provincijama. Lokalne vlasti i meštani trenutno učestvuju u spasilačkim akcijama za pogođeno stanovništvo, dok su timovi za podršku iz glavnog grada i susjednih oblasti već na putu", rekao je Portparol Islamskog Emirata Avganistana, Zabihulah Mudžahid.

Prema ranijim izvještajima Ministarstva zdravlja, u jednom selu stradalo je 30 ljudi.

"Broj mrtvih i povrijeđenih je visok, ali s obzirom na to da je riječ o teško pristupačnim područjima, naši timovi su i dalje na terenu", naveo je portparol Ministarstva zdravlja, Šarafat Zaman.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova izjavio je da do sada nijedna strana vlada nije ponudila pomoć u spasilačkim i humanitarnim naporima.

"Savršena oluja"

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice, Filipo Grandi, opisao je ovu katastrofu kao "savršenu oluju".

"Ovo je veoma tragično. Još uvijek imamo malo informacija, ali već sada stižu izvještaji o stotinama poginulih i velikom broju ljudi koji su ostali bez doma. Ova zemlja već pati zbog brojnih kriza, suša je ozbiljna, Iran je vratio gotovo dva miliona ljudi, Pakistan pokušava da uradi isto sa Avganistancima koji tamo žive, a pritom je izuzetno teško mobilisati pomoć zbog prisustva talibana. To je savršena oluja, a ovaj zemljotres, koji je vjerovatno bio izuzetno razoran, samo će dodatno pogoršati ionako tešku situaciju. Zato upućujemo snažan apel svima koji mogu da pomognu", rekao je on za Skaj njuz.

Avganistan je zemlja podložna razornim zemljotresima, posebno u planinskom lancu Hindukuš, gdje se susreću Indijska i Evroazijska tektonska ploča.

Jedan takav snažan zemljotres, jačine 6,3 stepena, pogodio je Avganistan 7. oktobra 2023. godine, praćen jakim naknadnim potresima. Tadašnja talibanska vlada saopštila je da je stradalo najmanje 4.000 ljudi, dok su Ujedinjene nacije procijenile broj žrtava na oko 1.500. Zemljotres iz 2023. godine smatra se najsmrtonosnijom prirodnom katastrofom koja je pogodila Avganistan u posljednjim godinama.

(MONDO)