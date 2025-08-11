logo
Snažan zemljotres pogodio Meksiko: Potres od 5,65 stepeni Rihtera nedaleko kod obale

Autor Dušan Volaš
Zemljotres jačine 5,65 stepeni Rihterove skale pogodio je područje nedaleko od obale meksičke savezne države Vahaka.

Snažan zemljotres pogodio Meksiko Izvor: Shutterstock.com/Inked Pixels

Rojters prenosi da je potres registrovao nemački Istraživački centar za geološke nauke (GFZ).

"Zemljotres je bio na dubini od deset kilometara", saopšteno je iz tog naučnog centra.

Nema podataka iz Meksika o žrtvama ili materijalnoj šteti.

(Kurir.rs/Reuters/)

Meksiko zemljotres

