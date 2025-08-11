Snažan zemljotres pogodio Meksiko: Potres od 5,65 stepeni Rihtera nedaleko kod obale

Zemljotres jačine 5,65 stepeni Rihterove skale pogodio je područje nedaleko od obale meksičke savezne države Vahaka.
Rojters prenosi da je potres registrovao nemački Istraživački centar za geološke nauke (GFZ).
"Zemljotres je bio na dubini od deset kilometara", saopšteno je iz tog naučnog centra.
#Breaking— ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala)August 11, 2025
Magnitude 5.7 EARTHQUAKE rocks#Mexico.
Pummels the Pacific coasts at a depth of 10KM underground
A magnitude 5.65 earthquake struck near coast of Oaxaca, Mexico, on Sunday, German Research Centre for Geosciences said.
The quake was at a depth of 10 km (6.2…pic.twitter.com/S37fxHRSVP
Nema podataka iz Meksika o žrtvama ili materijalnoj šteti.
(Kurir.rs/Reuters/)