Razorni potres u zapadnoj Turskoj: Srušeno 10 zgrada, traga se za dvije osobe ispod ruševina

Najmanje 10 zgrada srušilo se u turskom gradu Sindirgi usljed zemljotresa koji je večeras pogodio zapadnu Tursku, rekao je gradonačelnik Serkan Sak.

Izvor: Doga Ayberk Demir / Shutterstock.com

"U Sindirgiju se srušilo najmanje 10 zgrada, a nekoliko kuća je oštećeno. Šest ljudi je bilo ispod ruševina jedne od kuća, a četiri osobe su spasene. Pokušavamo da dođemo do još dvije", rekao je Sak za tursku televizijsku stanicu "Haberturk".

On je dodao da su četiri osobe prebačene u bolnicu i one nisu životno ugrožene, te da je izgubljena komunikacija sa brojnim selima u provinciji.

Ranije večeras Turska uprava za katastrofe i vanredne situacije saopštila je da je zemljotres magnitude 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio zapadnu Tursku, sa epicentrom u provinciji Balikesir.

Potres se osjetio u Istanbulu i u nekoliko drugih gradova.

(Srna/MONDO)