logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potres se osjetio i u Istanbulu: Serija zemljotresa pogodila Tursku

Potres se osjetio i u Istanbulu: Serija zemljotresa pogodila Tursku

Autor mondo.ba
0

Potres se osjetio i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora.

Serija zemljotresa u Turskoj Izvor: Shutterstock

Serija zemljotresa pogodila je Tursku. Za svega dvadesetak minuta zapadni dio ove zemlje pogodilo je desetak potresa od kojih je najjači bio 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, a najslabiji 3,6 stepeni.

Prije toga najjači udar od 6 stepeni registrovan je u zapadnoj Turskoj u oblasti Balikesir, objavilo je Agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD), prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Potres se osjetio i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler.

Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi. Još nema zvaničnih izvješaja o eventualnoj šteti i da li je bilo povrijeđenih.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ