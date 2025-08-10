Potres se osjetio i u Istanbulu: Serija zemljotresa pogodila Tursku

Potres se osjetio i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora.

Izvor: Shutterstock

Serija zemljotresa pogodila je Tursku. Za svega dvadesetak minuta zapadni dio ove zemlje pogodilo je desetak potresa od kojih je najjači bio 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, a najslabiji 3,6 stepeni.

Prije toga najjači udar od 6 stepeni registrovan je u zapadnoj Turskoj u oblasti Balikesir, objavilo je Agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD), prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Potres se osjetio i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler.

Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi. Još nema zvaničnih izvješaja o eventualnoj šteti i da li je bilo povrijeđenih.

(Telegraf/MONDO)