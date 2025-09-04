Novi razorni zemljotres pogodio Avganistan, strahuje se od novih žrtava

Zemljotres jačine 6,2 stepena Rihterove skale pogodio je u četvrtak jugoistočni Avganistana, podaci su NJemačkog istraživačkog geološkog centra.

Izvor: Twitter/Printscreen/@TheInsiderPaper

Epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara.

Avganistan je u posljednjih nekoliko dana pogodilo više zemljotresa slične jačine, u kojima je poginulo najmanje 2.200 ljudi, a povrijeđeno najmanje 3.640.

UN su upozorile da bi broj žrtava mogao biti i veći, jer su ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama dok vrijeme ističe za preživjele.

Tlo u Avganistanu sklono je smrtonosnim zemljotresima, posebno u planinskom vijencu Hindukuš, gdje se spajaju Indijska i Evroazijska tektonska ploča.

SRNA