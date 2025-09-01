Dramatično u Avganistanu: Raste broj stradalih u zemljotresu, ljudi zarobljeni pod ruševinama

Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio istočni Avganistan popeo se na 812, a povrijeđeno je 2817 ljudi. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima pod ruševinama u teško dostupnim oblastima.

Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio istočni Avganistan popeo se na 812, a 2817 osoba je povrijeđeno, prema podacima koje je objavila talibanska vlada.

Portparol vlade Zabihulah Mudžahid rekao je da se očekuje porast broja žrtava jer spasilački timovi nastavljaju da rade u udaljenim i teško pristupačnim područjima. "U nekim selima, ljudi koji su povrijeđeni ili mrtvi još uvijek su zarobljeni pod ruševinama", rekao je na konferenciji za novinare u Kabulu.

Istočna pokrajina Kunar je najteže pogođena, a slijede Nangarhar, Lagman, Nuristan i Panšir.

Prema Američkom geološkom zavodu (USGS), zemljotres jačine 6,0 stepeni pogodio je Avganistan u nedjelju uveče, blizu granice s Pakistanom.

Zemljotres se dogodio na dubini od osam kilometara, a nakon njega je uslijedilo nekoliko naknadnih potresa slabijeg intenziteta, saopštio je USGS.

Zvaničnici su rekli da su četiri sela u Kunaru potpuno uništena, a mnoga druga djelimično oštećena. Komunikacije su prekinute, što otežava spasilačke napore. Timovi za hitne intervencije ministarstva odbrane raspoređeni su kako bi evakuisali povrijeđene.

Ljudi su još pod ruševinama

U međuvremenu, stanovnici Kunara požalili su se lokalnim medijima da još uvijek čekaju pomoć.

"Djeca, žene i starije osobe zarobljeni su pod ruševinama. Nema nikoga ovdje da ih spase", rekao je jedan stanovnik sela Gazijabad.

Tačan obim krize u zemlji, koja je pogođena decenijama sukoba, ostaje nejasan. "Gotovo 95 odsto kuća u našem selu je uništeno. Imamo mnogo mrtvih i povrijeđenih", izvijestio je drugi očevidac.

Očajnički moleći za pomoć, mještani su tražili vozila i ljekare kako bi evakuisali povrijeđene i izvukli tijela stradalih. Generalni sekretar UN Antonio Gutereš izrazio je saučešće putem platforme X. "Izražavam solidarnost sa narodom Avganistana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio zemlju", napisao je.

Susjedni Iran obećao je podršku naporima pomoći, a portparol ministarstva spoljnih poslova Ismail Bahaei rekao je da je Teheran spreman odmah da pomogne u spasilačkim mjerama u pogođenim područjima.

