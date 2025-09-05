Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Registrovan je zemljotres magnitude 4.2 jedinica Rihterove skale u regionu Golije, 20 kilometara od Sjenice.

Izvor: Seizmološki zavod

Potres je registrovan u regionu planine Golije, na pola puta između Raške i Sjenice, tačnije kod sela Crčevo.

"Na sekund sam razmišljala da li da ustanem da stanem ispod nekog štoka vrata, nešto, ali brzo je prošlo, par sekundi trajalo, rekla je Mirjana Nešić", iz Ivanjice za MONDO.

Prema objavama na društvenim mrežama, neki su ovaj zemljotres osjetili čak i u Beogradu.

Teorijski intenzitet u epicentru procijenjen je na V-VI stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, kažu iz Republičkog seizmološkog zavoda.

Još uvijek nije poznato da li je prilikom potresa došlo do bilo kakvog materijalnog oštećenja.

