Novi zemljotres u Srbiji, zaljuljalo se u više gradova

Potres je registrovan u 13.39 časova, na dubini od 5 kilometara.

Izvor: Shutterstock.com/McCarony

Zemljotres od 3,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas nešto pre 14 časova područje Sjenice.

To je drugi jači zemljotres u samo dva dana koji je pogodio ovo mjesto.

Kako su saopštili iz Republičkog seizmološkog zavoda, potres je registrovan u 13.39 časova, na dubini od 5 kilometara. Prije samo dva dana zemljotres jačine 4.4 stepena po Rihteru pogodio je Goliju, područje Sjenice. Dvadesetak minuta kasnije uslijedio je još jedan, slabiji potres magnitude 2, a za manje od sat i po od prvog zabilježen je i treći zemljotres na istom mjestu, magnitude 1.9.

Kako građani javljaju, podrhtavanje tla se osjetilo u Novom Pazaru, Trsteniku, Čačku, Kraljevu, Užicu, Kragujevcu, Ljigu, Jagodini, Aleksincu, Aranđelovcu, Nišu, Pančevu, pa čak i u Beogradu i Skoplju!