logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jak zemljotres u Grčkoj: Potres se osjetio i u Atini (Foto)

Jak zemljotres u Grčkoj: Potres se osjetio i u Atini (Foto)

0

Snažan zemljotres pogodio je večeras Grčku.

Zemljotres u Grčkoj Izvor: Shutterstock/Twitter/screenshot/LastQuake

Jak zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras Grčku, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa bio je u oblasti Nea Stiri, na Eviji.

Registrovan je potres na dubini od oko 2,3 kilometra. Podrhtavanje tlo je zabilježeno čak i u Atini.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zemljotres Grčka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ