Jak zemljotres u Grčkoj: Potres se osjetio i u Atini (Foto)

Snažan zemljotres pogodio je večeras Grčku.
Jak zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras Grčku, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa bio je u oblasti Nea Stiri, na Eviji.
Registrovan je potres na dubini od oko 2,3 kilometra. Podrhtavanje tlo je zabilježeno čak i u Atini.
#Earthquake(#σεισμός) possibly felt 14 sec ago in#Greece. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)September 8, 2025
https://t.co/QMSpuj6Z2H
https://t.co/AXvOM7I4Th
https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!pic.twitter.com/Cw44DGtTcr
(MONDO)