Snažan zemljotres na Kamčatki, izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je istočnu obalu ruskog regiona Kamčatka, saopšteno je iz Centra za upozoravanje na cunami u Pacifiku Nacionalne meteorološke službe SAD na Havajima.

Izvor: Wikipedia.

Iz Geološkog zavoda SAD (USGS) navodi se da je epicentar bio na dubini od 39,5 kilometara.

Centar za upozoravanje na cunami je ranije saopštio da postoji prijetnja od mogućeg cunamija od zemljotresa, ali je kasnije objavljeno da nema opasnosti od formiranja velikog talasa.

Njemački istraživački centar za geonauke saopštio je da je zemljotres bio magnitude 7,1 stepen po Rihterovoj skali, sa epicentrom na dubini od 10 kilometara.

U Japanu, jugozapadno od poluostrva Kamčatka, nije izdato upozorenje na cunami, javila je televizijska kuća NHK, pozivajući se na Japansku meteorološku agenciju.

(Srna)