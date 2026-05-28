Spektakularan prizor na Filipinima: Zabilježen rijedak fenomen tokom erupcije vulkana

Snimljen je spektakularan trenutak kada je zeleni meteor prošao pored vulkana Majon na Filipinima.

Izvor: @kinpatsukenshi/x

Na Filipinima je slučajno snimljen nevjerovatan prizor eksplozije zelenog meteora tačno iza vulkana koji eruptira. U početku se mislilo da je svemirska stijena možda pogodila padine vulkana, ali se kasnije pokazalo da se to nije dogodilo.

Neobičan prizor zabilježen je na planini Majon u provinciji Albej na ostrvu Luzon u centralnim Filipinima u nedjelju u 10:33 po lokalnom vremenu, objavila je Filipinska svemirska agencija.

Dvije kamere koje neprekidno snimaju aktivni vulkan zabilježile su bljesak koji je trajao oko sekunde. Vulkan, visok 2463 metra, počeo je da eruptira još početkom januara, prema Globalnom vulkanološkom programu Instituta Smitsonian.

Prvi video, koji je snimio Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (PHIVOLCS), prikazuje događaj na crno-bijelom snimku na kojem se vidi bljesak u blizini vrha vulkana.

A meteor struck the northern slopes of Mayon Volcano at 10:33 p.m. on Monday evening as seen from PHIVOLCS' Ligñon Hill IP camera.



Drugi snimak u boji, koji je napravio pružalac usluge prenosa uživo afarTV, otkriva crveni odsjaj magme iz vulkana, kao i smaragdnozelenu boju meteora. Ako se snimak pogleda do kraja, vidi se i malo bijelo svjetlo za koje se vjeruje da dolazi od satelita koji je slučajno prolazio kroz vidokrug.

Kasnije analize pokazale su da meteor nije udario u planinu, već se raspao prije nego što je stigao do tla.

Prema nekim procjenama, da je meteor zaista udario u planinu Majon, učinio bi to snagom ekvivalentnom 7500 tona dinamita, objavila je Filipinska informativna agencija. Da se to dogodilo, uređaji za seizmološka mjerenja detektovali bi podrhtavanje slično zemljotresu.

Ali i bez udara u planinu, prizor meteora koji pada ka aktivnom vulkanu, a zatim i satelita u pozadini, zaista je impresivan i rijedak.

Inače, zelena boja meteora uzrokovana je njegovim sastavom, odnosno značajnim udjelom nikla. Manje komade meteora koji ne izgore u atmosferi, već padnu na tlo, naučnici prikupljaju i analiziraju, nakon čega mogu da kažu nešto više o području iz kojeg je meteor stigao, kao i o samom Sunčevom sistemu.

