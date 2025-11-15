Savršen uz dimljenu ribu: Ovaj hljeb je nastao zahvaljujući vulkanu, vijekovima se pravi na tradicionalan način

Daleko na sjeveru Evrope, tamo gdje para iz zemlje izlazi kao dah bogova, u pukotinama stijena termalnih izovra - i dalje se pravi hljeb na isti način kao prije par vijekova.

Izvor: Shutterstock

Okruženi Atlantskim i Sjevernim ledenim okeanom, stanovnici Islanda su tokom vijekova bili suočeni sa surovim uslovima za život. Pusta i gola, na pojedinim dijelovima ispresecana tokovima lave i termalnim izvorima, zemlja je rađala samo malobrojne kulture. Jedna od njih je bila raž. Ljudi su zato maksimalno koristili ono što im je priroda dala.

Izvor: Shutterstock

Tako nastaje rúgbrauð, tradicionalni islandski raženi hljeb. Vijekovima pripreman u toplini termalnih izvora - pukotinama gdje je tlo vruće, a vazduh miriše na sumpor i morsku so.

Tradicija stara više od tri vijeka - simbol održivosti u modernim vremenima

U malom mestu Laugarvatn, u blizini termalnog izvora sa čije površine izbija para u hladnim jutarnjim satima, lokalci još uvijek zakopavaju kalupe hljeba u zemlju. Pokriju ih kamenjem i pijeskom, a priroda dalje radi svoje.

Satima kasnije, iz zemlje se vadi tamna, teška vekna - zbijena, vlažna i slatkasta, kao da je upila sve ukuse okolnog vulkanskog pejzaža.

Lokalci tvrde da njihov hljeb ima ukus Islanda. Rúgbrauð se pravi od ražanog brašna, mlijeka i melase, a zahvaljujući sporom pečenju - i do 24 sata u zemlji čija temperatura dostiže 100 °C - razvija se prirodna slatkoća i bez dodatog šećera. Nema koricu: zemlja je ta koja mu daje mekoću i boju tamnog ćilibara.

Izvor: Shutterstock

Nekada je to bio svakodnevni hljeb ribara i farmera. Danas se služi uz dimljenu ribu, maslac ili sir, u restoranima koji se ponose time što koriste "zelenu energiju" za kuvanje.

Ova tradicija postala je simbol islandske izdržljivosti i odnosa prema prirodi. Danas, dok svijet traži načine da kuva održivo i bez otpada, rúgbrauð se ponovo nalazi u središtu pažnje. Mladi kuvari na Islandu oživljavaju stare recepte, kombinuju ih sa modernim tehnikama i vraćaju ljudima osjećaj povezanosti sa zemljom.