10 najboljih evropskih hljebova: Rame uz rame sa francuskim bagetom i italijanskom fokačom je i jedan domaći

Autor mondo.ba
0

Najpoznatiji je kao neizostavna pratnja ćevapima, koji na Balkanu imaju gotovo kultni status.

Najbolji evropski hljebovi Izvor: Veronika Kovalenko/Shutterstock

Mekane lepinje od dizanog tijesta, koje su omiljene u čitavom regionu, uvrštene su na prestižnu listu najboljih evropskih hljebova, rame uz rame sa francuskim bagetom i italijanskom fokačom.

Ovo pecivo podsjeća na turski pide ili grčku pitu, a pravi se od osnovnih sastojaka, brašna, vode, kvasca i soli. Nakon što tijesto naraste, peče se na visokoj temperaturi u rerni, navodi portal Taste Atlas.

Za razliku od somuna, lepinja ima nešto čvršću teksturu i blaži miris, dok se somun, zahvaljujući svojoj mekšoj strukturi, brže topi u ustima.

Uvrštavanje lepinje nije iznenađenje, budući da je ova platforma nedavno i "komplet lepinju" svrstala među najbolje doručke svijeta.

Lepinja sa ćevapima
Izvor: 24K-Production/Shutterstock

Prvo mjesto Italija

U najnovijem izboru, međutim, prvo mjesto zauzela je italijanska piadina romanjola, tanki hleb sa tiganja, koji se danas uglavnom koristi za sendviče.

Nekada se pravila od kukuruznog brašna i važila za hranu siromašnih, a u romanjolskom dijalektu nazivana je "la pjida ad furmantoun". Kasnije ju je opevao pjesnik Đovani Paskoli u 19. veku, nazvavši je "hljebom siromaštva, ljudskosti i slobode". Danas piadina ima status zaštićenog proizvoda i jedno je od obilježja italijanske kuhinje.

U modernoj verziji najčešće se puni pršutom, mekim sirevima poput skvakveronea, paradajzom i rukolom. Najljepša je dok je još topla i savitljiva, neposredno nakon što siđe sa vrućeg tiganja, a najbolje je potražiti je u kioscima poznatim kao piadinerie.

Na listi deset najboljih evropskih hljebova Taste Atlasa našli su se:

  • Piadina romanjola (Italija)
  • Bolo do caco (Portugalija)
  • Fokača iz Barija (Italija)
  • Pao alentejanu (Portugalija)
  • Baget (Francuska)
  • Fokača (Italija)
  • Pan de kampanj (Francuska)
  • Fokača iz Đenove (Italija)
  • Mekica/mekika (Bugarska)
  • Lepinja (Srbija)

(EUpravo zato/TasteAtlas)

