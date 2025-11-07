Objavljena lista 100 najboljih hljebova na svijetu

Taste Atlas objavio je listu 100 najboljih hljebova na svijetu.

Izvor: Veronika Kovalenko/Shutterstock

Kada pomislimo na hljeb, većina zamišlja jednostavnu namirnicu bez koje ne može nijedan obrok. Za istinske zaljubljenike u miris svježeg tijesta, hljeb je tradicija, umijeće i ukus koji spaja različite kulture svijeta. Upravo zato je kulinarski vodič Taste Atlas sastavio listu 100 najboljih hljebova na planeti, a na samom vrhu našao se indijski naan sa bijelim lukom i puterom.

Miris Indije na 1. mjestu

Ovaj mekani hljeb, koji se peče u vreloj tandir peći, najčešće se služi uz karije i jela bogata začinima. Dok je još topao, premaže se puterom i sitno sjeckanim bijelim lukom. Rezultat je mirisan, mekan i blago slan zalogaj koji se topi u ustima, zbog čega je naan zasluženo ponio titulu najboljeg.

Zanimljivo je da se na listi našlo čak nekoliko verzija ovog hljeba. Klasični naan zauzeo je 7. mjesto, dok je varijanta sa sirom završila na 52. poziciji. Prema navodima TasteAtlas-a, naan se u Indiji priprema više od sedam vijekova, a njegov ukus opisuju kao "jedinstven i neponovljiv".

Još jedno indijsko čudo

Na 2. mjestu ponovo dominira Indija, ovoga puta sa Amritsari kulčom, tankim hljebom punjenim krompirom, lukom, sirom i začinima. Prije pečenja se posipa korijanderom i crvenom paprikom, pa miris postane neodoljiv. Iako podsjeća na naan, bogatijeg je i punijeg ukusa. U Indiji definitivno znaju kako se hljeb pretvara u umjetnost.

Bronzanu medalju, odnosno 3. mjesto, dobio je roti canai, hljeb povezan s indijskim korijenima, ali najpopularniji u Maleziji. Njegovo tijesto se više puta presavija, pa dobija slojevitu strukturu. Spolja je hrskav, iznutra mekan, savršen za umakanje u sosove i karije.

Srpska lepinja među svjetskim favoritima

Na listi se ponosno našao i srpski predstavnik - lepinja, koja je zauzela visoko 32. mjesto. Taste Atlas je opisuje kao mekani hljeb s kvascem, lagano porozne teksture i zlatne korice, idealan kao podloga za ćevape koje je nezaobilazno jelo Balkana. U poređenju sa somunom, lepinja je nešto čvršća i manje aromatična, ali i dalje omiljena u svakoj domaćoj trpezi.

Srpski specijaliteti nisu stali na tome. Proja se našla na 103. mjestu, dok je božićna česnica zauzela 125. poziciju, što pokazuje da i naši hljebovi imaju svoje mjesto među svjetskim klasicima.

Najbolji hljebovi svijeta po izboru Taste Atlas-a

Naan s bijelim lukom i puterom - Indija Amritsari kulča - Indija Roti canai - Malezija Pan de bono - Kolumbija Parota - Indija Pao alentejano - Portugal Naan - Indija Piadina romanjola - Italija Pao de queijo - Brazil Bolo do caco - Portugal

