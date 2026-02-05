"Dijamantska glava": Vulkanski krater koji oduzima dah svakom avanturisti (FOTO/VIDEO)

U srcu Tihog okeana, na tropskom arhipelagu Havaji, smješten je Oahu – ostrvo koje spaja moderni luksuz i divlju prirodu. Njegov najprepoznatljiviji simbol, koji decenijama krasi razglednice širom svijeta, jeste vulkanski krater Diamond Head.

Izvor: Shutterstock

Smješten na južnoj obali ostrva, odmah pored čuvenih plaža i hotela Honolulua, ovaj nacionalni spomenik prirode definiše horizont regije Vaikiki i predstavlja nezaobilaznu stanicu za svakog posjetioca.

Dok ga cijeli svijet poznaje kao Diamond Head, domaće stanovništvo ga naziva Lēʻahi. Zanimljiva je priča o tome kako je dobio svoje današnje englesko ime.

Početkom 1800-ih, mornari su na padinama ugašenog vulkana pronašli svjetlucave kristale kalcita. Uvjereni da su otkrili pravo blago, krater su nazvali "Diamond Hill" (Dijamantsko brdo). Iako su kristali bili bezvrijedni, naziv je ostao, a na havajski jezik je preveden kao Kaimana Hila, što je i danas popularno lokalno ime za ovaj masiv.

Izvor: Shutterstock

Krater ima impresivan prečnik od preko jednog kilometra, dok se njegov vrh uzdiže na 232 metra iznad nivoa mora. Uspon na vrh predstavlja jednu od najpopularnijih pješačkih tura na ostrvu. Staza je duga oko 2,5 kilometra i klasifikovana je kao laka do umjereno teška.

Početak staze je lagan, sa blagim usponima i krivinama koje vode ka unutrašnjosti kratera. Ipak, pred samim vrhom, staza postaje izazovnija. Posljednji niz stepenica može ostaviti bez daha čak i one u dobroj formi, ali napor se zaboravlja onog trenutka kada se pred vama otvori nevjerovatan panoramski pogled na južnu obalu Oahua – od regije Vaianae pa sve do Kahale.

Izvor: Profimedia

Da bi pješačenje bilo uživanje, a ne napor, ključno je planirati uspon u ranim jutarnjim satima. Havajsko sunce može biti nemilosrdno kada dostigne zenit, čineći stazu znatno težom. Rani polazak takođe osigurava manje gužve, jer je Diamond Head jedna od najposjećenijih destinacija na Havajima.

Pogledajte kako izgleda ruta za hodanje po krateru: