logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dijamantska glava": Vulkanski krater koji oduzima dah svakom avanturisti (FOTO/VIDEO)

"Dijamantska glava": Vulkanski krater koji oduzima dah svakom avanturisti (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

U srcu Tihog okeana, na tropskom arhipelagu Havaji, smješten je Oahu – ostrvo koje spaja moderni luksuz i divlju prirodu. Njegov najprepoznatljiviji simbol, koji decenijama krasi razglednice širom svijeta, jeste vulkanski krater Diamond Head.

Diamond Head: Havajski krater koji je postao raj za avanturiste Izvor: Shutterstock

Smješten na južnoj obali ostrva, odmah pored čuvenih plaža i hotela Honolulua, ovaj nacionalni spomenik prirode definiše horizont regije Vaikiki i predstavlja nezaobilaznu stanicu za svakog posjetioca.

Dok ga cijeli svijet poznaje kao Diamond Head, domaće stanovništvo ga naziva Lēʻahi. Zanimljiva je priča o tome kako je dobio svoje današnje englesko ime.

Početkom 1800-ih, mornari su na padinama ugašenog vulkana pronašli svjetlucave kristale kalcita. Uvjereni da su otkrili pravo blago, krater su nazvali "Diamond Hill" (Dijamantsko brdo). Iako su kristali bili bezvrijedni, naziv je ostao, a na havajski jezik je preveden kao Kaimana Hila, što je i danas popularno lokalno ime za ovaj masiv.

Izvor: Shutterstock

Krater ima impresivan prečnik od preko jednog kilometra, dok se njegov vrh uzdiže na 232 metra iznad nivoa mora. Uspon na vrh predstavlja jednu od najpopularnijih pješačkih tura na ostrvu. Staza je duga oko 2,5 kilometra i klasifikovana je kao laka do umjereno teška.

Početak staze je lagan, sa blagim usponima i krivinama koje vode ka unutrašnjosti kratera. Ipak, pred samim vrhom, staza postaje izazovnija. Posljednji niz stepenica može ostaviti bez daha čak i one u dobroj formi, ali napor se zaboravlja onog trenutka kada se pred vama otvori nevjerovatan panoramski pogled na južnu obalu Oahua – od regije Vaianae pa sve do Kahale.

Izvor: Profimedia

Da bi pješačenje bilo uživanje, a ne napor, ključno je planirati uspon u ranim jutarnjim satima. Havajsko sunce može biti nemilosrdno kada dostigne zenit, čineći stazu znatno težom. Rani polazak takođe osigurava manje gužve, jer je Diamond Head jedna od najposjećenijih destinacija na Havajima.

Pogledajte kako izgleda ruta za hodanje po krateru:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Havaji vulkan putovanja turizam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA