Čulo se kao grmljavina, a onda je ogromna planina "eksplodirala": Eruptirao vulkan u Indoneziji, ima mrtvih i nestalih

Najmanje tri osobe su poginule, a 20 se vodi kao nestalo nakon erupcije indonežanskog vulkana Maunt Dukono.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Spasilačke ekipe užurbano tragaju za grupom nestalih planinara nakon što je vulkan izbacio pepeo i do 10 kilometara visoko u atmosferu tokom jutra.

Policija je potvrdila da su stradale dvije strane državljanke i jedan lokalac, dok je najmanje pet osoba povrijeđeno. Najmanje 20 planinara, uključujući devet turista i dalje se vodi kao nestalo.

Načelnik policije Sjevernog Halmahera Erličson Pasaribu rekao je da su oni otišli na Maunt Dukono uprkos zabrani penjanja.

Šef lokalne spasilačke agencije Ivan Ramdani naveo je da su angažovane desetine pripadnika službi, uključujući policiju, kako bi se pronašlo 20 planinara zarobljenih tokom erupcije. Devetoro nestalih su državljani Singapura, dok su ostali Indonežani.

Erupcija se dogodila u 7:41 sati po lokalnom vremenu u petak ujutru. Maunt Dukono je na trećem od četiri nivoa indonežanskog sistema upozoravanja. Vlasti su upozorile stanovnike da izbegavaju aktivnosti u radijusu od 4 kilometra od kratera još od decembra.

"Naš tim je na putu. Još nije potvrđeno da li ima povrijeđenih. Prema izvještajima, traži se oko 20 ljudi" rekao je Ramdani, a prenosi britanski "San".

Terjadi erupsi "GUNUNG DUKONO" - Maluku Utara pada hari Jumat, 08 Mei 2026, pukul 07:41 WIT dengan tinggi kolom abu letusan teramati ± 10000 m di atas puncak (± 11087 m di atas permukaan laut), berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke…pic.twitter.com/TEvKIwCj5A — t°Jabar (@tijabar)May 8, 2026

Dodao je i da postoji mogućnost od pojave opasnosti od vulkanskog blata u okolnom području. Rana jutarnja erupcija bila je praćena jakim „grmljavinskim zvukom“ i gustim stubom dima, saopštila je Geološka agencija.

Naveli su da se oblak pepela širi prema sjeveru, pa stanovništvo i grad Tobelo moraju biti oprezni zbog mogućeg padanja vulkanskog pepela. Takođe su upozorili da erupcija može ugroziti javnost i izazvati poremećaje u saobraćaju.

BREAKING: Three hikers, including two foreign nationals, were killed and 10 others remain missing after Mount Dukono erupted on Halmahera Island, North Maluku Province, Indonesia.pic.twitter.com/4xqGsmhaRJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors)May 8, 2026

Maunt Dukono je jedan od tri vulkana na ostrvu Halmahera i aktivan je još od 1933. godine, uz česte erupcije i emisije pepela i gasova.

Podsjeća se i na erupciju vulkana Maunt Levotobi Laki-Laki prošle godine, koji je tokom nekoliko dana izbacivao pepeo i lavu, obasjavajući nebo i izazivajući munje u oblacima pepela.

Indonežanska Geološka agencija je tada zabilježila i lavine vrelih gasova, kamenja i lave koje su se kretale do oko pet kilometara niz padine planine.