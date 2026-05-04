Smrtonosni vulkan se ponovo probudio: Eksplozije odzvanjale cijeli dan, registrovana 32 zemljotresa (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Zbog snažne aktivnosti vulkana i zabilježenih potresa u toku su evakuacije, a nivo uzbune na Filipinima je podignut.

Proradio vulkan na Filipinima

Vulkan Majon na Filipinima eruptirao je, što je izazvalo evakuaciju desetina okolnih sela, saopštile su nadležne vlasti u nedjelju.

U upozorenju objavljenom na svom sajtu, Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs) naveo je da je zabilježen "visok nivo magmatske aktivnosti", uz tokove lave koji se protežu nekoliko kilometara.

Institut je izdao upozorenje trećeg nivoa i saopštio da se mora striktno poštovati trajna opasna zona u radijusu od šest kilometara od kratera vulkana. Phivolcs je takođe upozorio da su mogući odroni kamenja, lavine i umjerenije eksplozije, dodajući da je u posljednja 24 sata registrovano 32 vulkanska zemljotresa, javlja DW.

Novinska agencija PNA izvijestila je da je oko 52 sela u okolini Majona, koji se nalazi oko 330 kilometara jugoistočno od prijestonice Manile, pogođeno padavinama pepela od subote.

Filipini se nalaze u takozvanom Pacifičkom "Vatrenom prstenu", području koje je često pogođeno vulkanskim erupcijama i zemljotresima.

Majon, visok 2.463 metra, najaktiv+niji je vulkan u zemlji. Njegova najrazornija erupcija 1814. godine odnijela je više od 1.200 života, dok je erupcija 1993. godine usmrtila 79 ljudi.

