Ministarstvo zdravlja RS: Lijek "eritropoetin" ponovo dostupan svim pacijentima na hemodijalizi

Nakon privremene nestašice, lijek "eritropoetin" ponovo je dostupan za sve pacijente na hemodijalizi u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Tvrde da pružanje vitalnih usluga dijalize ni u jednom trenutku nije bilo obustavljeno.

Kako navode iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, ova institucija je hitno reagovala na navode pacijenata o nedostatku medikamenata.

"Prema informacijama Zavoda za hemodijalizu i transplantaciju Republike Srpske, lijek sada dostupan za sve pacijente", ističe se u saopštenju.

Da bi se u budućnosti spriječile slične situacije, sredinom maja održan je sastanak ministra zdravlja sa rukovodstvom novoosnovanog Zavoda za hemodijalizu i transplantaciju i predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje je dogovoren novi model nabavke.

"S ciljem da se obezbijedi kontinuirano snabdjevanje 'eritropoetina' i drugih lijekova, dogovoreno je da se Zavod sa svojim potrebama uskladi sa centralizovanom nabavkom lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja, a kako bi se obezbijedio kontinuitet liječenja pacijenata", pojašnjava se iz resornog ministarstva.

Osvrćući se na odnose i komunikaciju sa korisnicima usluga, iz Ministarstva su naglasili da godinama održavaju redovne kontakte sa Udruženjem dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih pacijenata i njihovim predsjednikom Aleksandrom Radunom. Tim povodom, ministar Alen Šeranić je u prethodnim danima više puta telefonski razgovarao sa Radunom, a 21. maja je održan i zvaničan sastanak.

"I tom prilikom istaknuto je da Ministarstvo ulaže pune napore i očekuje od svih uključenih strana da se trenutno nezadovoljstvo i problem u komunikaciji predstavnika Udruženja i rukovodstva Zavoda za dijalizu i transplantaciju što prije prevaziđe, u korist pacijenata", dodaje se u zvaničnom dopisu.

Kada je riječ o samom tretmanu pacijenata tokom kriznog perioda, nadležni uvjeravaju da zdravstvena njega nije trpjela i da su obezbijeđeni uslovi za nesmetan rad.

"Posebno ističemo da ni u jednom trenutku nije obustavljeno pružanje usluga hemodijalize, te da su zdravstveni radnici u svim dijaliznim centrima u Republici Srpskoj od početka ulagali maksimalne profesionalne napore kako bi pacijenti dobili ovu zdravstvenu uslugu", navodi se u saopštenju.

Vrata ove institucije, kako tvrde, ostaju otvorena za sve pacijente, dok Vlada Republike Srpske obezbjeđuje kontinuiranu finansijsku podršku radu njihovog udruženja, kako bi se poboljšao kvalitet života i podigla svijest u društvu o problemima ove populacije.

"Podsjećamo i da je Zavod za hemodijalizu i transplantaciju Republike Srpske počeo sa radom od 1. januara ove godine, nakon što je, upravo po zahtjevima Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih pacijenata Republike Srpske, završen proces preuzimanja svih dijaliznih centara u Republici Srpskoj od dotadašnjeg privatnog partnera Frezenius", zaključuje se u saopštenju.