Incident kod Kruševca: Ovce ispadale iz kamiona u pokretu (Video)

Više ovaca ispalo je iz kamiona na putu Kruševac–Blace, kod sela Šogolj, a snimak nesvakidašnjeg incidenta objavljen na Instagram stranici 192.rs izazvao je buru reakcija i sažaljenje korisnika društvenih mreža.

Izvor: Instagram/192_rs

Na dionici puta Kruševac-Blace, u blizini sela Šogolj, dogodila se nesvakidašnja scena kada je više ovaca ispalo iz kamiona kojim su prevožene.

Snimak incidenta objavljen je na Instagram stranici 192.rs, a ubrzo su uslijedili brojni komentari zabrinutih korisnika društvenih mreža.

"Jaooo greote", "Da li je moguće ovooo", "Pa jadne životinje! Strašnoooo!", samo su neke od reakcija ispod objavljenog videa.

Za sada nije poznato kako je do incidenta došlo, niti šta se potom dogodilo sa životinjama i gdje su završile nakon što su ispale iz vozila.