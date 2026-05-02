logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pijani vozač u Baranji usmrtio 20 ovaca

Autor N.D. Izvor SRNA
Pijani vozač naletio je u Baranji na stado ovaca i 20 je usmrtio, saopštila je osječko-baranjska policija.

Pijani vozač usmrtio ovaca u Baranji Izvor: Nigel Spooner / Alamy / Alamy / Profimedia

Pedesetjednogodišnjak vozio je automobil neprilagođenom brzinom vodoodbrambenim nasipom pa nije mogao da se zaustavi na vrijeme već je udario u stado ovaca koje je 54-godišnji vlasnik vodio na ispašu, naveli su iz policije.

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u blizini mjesta Jagodnjak, a kod vozača je utvrđeno da je imao 1,3 promila alkohola u krvi. Njega je policija zadržala u policijskim prostorijama do otriježnjenja, prenose hrvatski mediji.

Zbog izazivanja saobraćajne nezgode naplaćena mu je kazna od 130 evra, a biće podnesena i prekršajna prijava jer je vozio pod uticajem alkohola, koji uključuje novčanu kaznu od 660 evra, zabranu upravljanja vozilom B kategorije na dva mjeseca i četiri kaznena boda.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska ovce vozač

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ