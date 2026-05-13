"Lijekovi protiv dijabetesa bi mogli da poskupe oko 800 odsto": Farmaceuti upozoravaju na novu EU Direktivu

Farmaceutska industrija traži privremeno zaustavljanje primjene Direktive u sadašnjem obliku i detaljniju procjenu njenih ekonomskih posljedica.

Model nove EU Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD) mogao bi da dovede do poskupljenja lijekova, a najviše bi bio pogođen segment generičkih lijekova, upozoravaju iz farmaceutskih kompanija.

Naime, prema toj Direktivi farmaceutska i kozmetička industrija kroz model proširene odgovornosti proizvođača (EPR) trebalo bi da snose najmanje 80 odsto troškova dodatnog, kvartarnog stepena pročišćavanja otpadnih voda kojim se uklanjaju mikropolutanti koje klasični sistemi ne mogu da uklone, uključujući ostatke lijekova.

Rasprava o Direktivi tako otvara šire pitanje može li Evropa istovremeno da ostvari ambiciozne ciljeve za zaštitu životne sredine i zadrži stabilnu proizvodnju jeftinih generičkih lekova.

Farmaceutska industrija traži privremeno zaustavljanje primjene Direktive u sadašnjem obliku i detaljniju procjenu njenih ekonomskih posljedica, dok naučnici upozoravaju da bi odlaganje dodatnog pročišćavanja moglo da produbi problem farmaceutskog zagađenja i antimikrobne rezistencije.

Farmaceutska industrija upozorava da bi upravo segment generičkih lijekova mogao da bude najviše pogođen. Takvi lijekovi čine oko 70 odsto svih terapija u Evropi, ali manje od 20 posto ukupne potrošnje na lijekove, uz strogo regulisane cijene i niske marže.

"Ovdje ne govorimo o industriji koja traži izuzeće, nego o sektoru koji osigurava većinu terapije u Evropi. U takvom sistemu dodatni trošak ovog nivoa jednostavno nema gdje da se apsorbuje", rekla je predsjednica Udruženja proizvođača lijekova Ana Gongola.

"Lijek za dijabetes bi mogao da poskupi 800%"

Predstavnici industrije upozoravaju da su cijene generičkih lijekova tokom posljednje decenije pale za približno osam odsto uprkos rastu troškova energije, transporta i rada. Posebno ugroženima se smatraju terapije za kardiovaskularne bolesti, dijabetes, bolesti centralnog nervnog sistema, antibiotike i dio onkoloških terapija.

Industrijsko udruženje "Medicines for Europe" procjenjuje da bi pojedini lijekovi mogli da značajno poskupe kako bi apsorbovali trošak uveden Direktivom.

Kao ilustrativan primjer navodi se metformin, lijek za dijabetes u širokoj upotrebi, za koji se procjenjuje da mogao da poskupi i do 800 odsto po kutiji.

Farmaceutska industrija pritom upozorava i na mogućnost stvaranja "spirale troška", situacije u kojoj bi se, nakon povlačenja dijela proizvođača s tržišta, isti ukupni trošak pročišćavanja raspodjeljivao na manji broj preostalih proizvođača, čime bi dodatne terapije postajale ekonomski neodržive.

Predstavnici proizvođača lijekova takođe dovode u pitanje procjene na kojima se zasniva model finansiranja Direktive.

Kako se navodi, procjene troškovi sprovođenja u nekim državama članicama značajno se razlikuju od početnih prognoza Evropske komisije. Kao primjer ističu Holandiju, gdje se godišnji trošak kvartalnog pročišćavanja procjenjuje na oko 400 miliona evra.

Naučnici upozoravaju da problem farmaceutskog zagađenja predstavlja ozbiljan problem javnog zdravlja i izazov za okolinu.

Antibiotici mogu da dospiju u okolinu uglavnom putem otpadnih voda, kako komunalnih, tako i onih iz bolnica i farmaceutske industrije. Budući da ih konvencionalni uređaji ne uklanjaju efikasno, u merljivim koncentracijama pojavljuju se u rijekama, jezerima i podzemnim vodama.

Antibiotici predstavljaju poseban problem jer i pri vrlo niskim koncentracijama mogu da djeluju kao selektivni pritisak koji potiče razvoj antimikrobne rezistencije.

(EUpravo zato/Index.hr)