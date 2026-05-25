Nakon godina čekanja i praznih obećanja: Bivši rudari iz Zenice stupaju u štrajk glađu zbog neuplaćenih doprinosa

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Bivši radnici Rudnika mrkog uglja Zenica, njih 47, najavili su da danas stupaju u štrajk glađu jer ne mogu da ostvare pravo na penziju, iako su ispunili uslove za penzionisanje, budući da im doprinosi nisu uplaćivani od 2009. godine.

Oni su istakli da su iscrpili sve mogućnosti, kao i da se na ovaj potez odlučuju zbog višegodišnjeg ignorisanja njihovih zahtjeva.

Iz sindikalne organizacije ovog rudnika navode da su ranije dobili obećanje da će uvezivanje staža biti riješeno kroz grant sredstva od tri miliona KM koja je obezbijedila Vlada Federacije BiH /FBiH/ i federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali da do realizacije nije došlo.

Sindikati upozoravaju i na tešku situaciju u industrijskom sektoru, nakon što je federalna Vlada uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privredom društvu Nova željezara Zenica.

Sindikati Nove željezare Zenica i Saveza metalaca FBiH zatražili su hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog Parlamenta, upozoravajući da je ugroženo nekoliko hiljada radnih mjesta, prenose federalni mediji.

