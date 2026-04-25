Šoping gigant se gradi kod Zenice: Veliki lanci već kupili mjesto

Na južnom ulazu u Zenicu ubrzano se gradi ogromna šoping i rekreativna zona "Zenica Jug", gdje su već započeti radovi na infrastrukturi, dok su velike kompanije poput Lidla, Binga i Belamionixa obezbijedile svoje parcele.

Izgradnja jedne od najvećih šoping zona u Bosni i Hercegovini, smještene na južnom ulazu u Zenicu iz pravca Sarajeva, odvija se punom parom. Zona "Zenica Jug" zamišljena je kao nova rekreativno-turistička i trgovačka destinacija koja se gradi od nule i značajno mijenja izgled tog dijela grada.

Prvi objekat u zoni već je izgrađen, a riječ je o marketu kompanije Lidl BH. Trenutno se radi na uređenju parkinga i okolnog prostora, piše Biznis.info.

Istovremeno, pripremljen je teren za izgradnju drugog objekta na suprotnom kraju zone, na parceli koja pripada kompaniji Belamionix iz Brčkog, jednom od najvećih maloprodajnih lanaca u državi. U međuvremenu je započeto i uređenje saobraćajnica i prateće infrastrukture unutar zone.

Svoj objekat u zoni "Zenica Jug" planira i kompanija Bingo, čija se parcela nalazi između Lidlovog i Belamionixovog zemljišta. Očekuje se da će upravo Bingov objekat biti centralni dio ove šoping zone, s obzirom na to da kompanija raspolaže najvećom parcelom. Bingo je kupio zemljište površine oko 30.000 kvadratnih metara, što mu omogućava planiranje i izgradnju modernog prodajnog centra.

Parcelu u okviru zone kupila je i kompanija Vokel iz Posušja, poznati distributer opreme za vodovodne instalacije, keramiku, sanitarije, parkete i laminate, kao i opreme za centralno grijanje i klimatizaciju.

Prisustvo ovih kompanija dodatno će obogatiti ponudu zone, čineći "Zenicu Jug" mjestom na kojem će biti objedinjeni vodeći domaći i međunarodni brendovi iz različitih sektora.

Već sada je jasno da će ovaj kompleks postati jedna od najznačajnijih trgovačkih i rekreativnih zona u BiH, u kojoj će građani moći da kupuju, ali i provode slobodno vrieme u modernomj ambijentu.

S obzirom na to da se zona nalazi izvan grada, uz mnogo zelenila i pored rijeke, otvaraju se i mogućnosti za uređenje prostora namijenjenih odmoru i rekreaciji.

Iako se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji, neposredno uz izlaz sa autoputa A1 (Koridor 5C), ovaj prostor je donedavno bio zapušten i neiskorišćen. Zona "Zenica Jug" prostire se na oko 351.000 kvadratnih metara, što je čini jednom od najvećih poslovno-rekreativnih zona u državi.

Prema dostupnim informacijama, postoji interes i drugih investitora, što bi moglo donijeti dodatne sadržaje i otvoriti stotine novih radnih mjesta. Zemljište je namijenjeno za izgradnju trgovačkih, turističkih i uslužnih objekata, s ciljem da "Zenica Jug" postane centar šopinga, rekreacije i ugostiteljstva.

Zahvaljujući poziciji uz autoput, zona ima potencijal da privuče i putnike koji koriste Koridor 5C, najprometniji saobraćajni pravac u BiH. S obzirom na obim projekta i dolazak velikih brendova poput Lidla, Binga, Belamionixa i Vokela, Zenica bi uskoro mogla postati jedan od ključnih trgovačkih centara u državi, piše Biznis.info.