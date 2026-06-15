U zatvoru preminula Leđiba Ravlić, osuđena na 45 godina zbog ubistva snahe

U Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Igman preminula je Leđiba Ravlić, koja je osuđena na 45 godina zatvora zbog teškog ubistva snahe Nermine Krajine 28. juna 2024. godine u sarajevskom naselju Pofalići.

Izvor: Ustupljena fotografija, Damir Hodžić

Direktor KPZ Sarajevo Munib Isaković potvrdio je za Klix.ba ovu informaciju.

"U petak, 12. juna 2026. godine, u jutarnjim satima u pritvorskoj ćeliji KPZ Sarajevo Igman preminula je pritvorenica Leđiba Ravlić, rođena 1948. godine. Ona je 8. juna premještena iz KPZ Zenica u KPZ Sarajevo ambulantnim kolima, budući da je bila u teškom zdravstvenom stanju - nepokretna", izjavio je Isaković.

Ukazao je da je Ravlić bila u ćeliji s još dvije osobe, a da je njenu smrt konstatovala hitna služba.

O događaju je obaviještena Policijska uprava Ilidža, koja je informirala nadležnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu radi vršenja uviđaja, koji je izvršen na dan smrti. Zvaničan uzrok smrti je prirodna smrt.

Osim nje, zbog ubistva Nermine Krajine osuđen je i njen sin, Nerminin suprug, Goran. On je osuđen takođe na 45 godina zatvora.

(Mondo)