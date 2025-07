Jezivo svjedočenje Gorana Ravlića koji je ubio suprugu Nerminu prošle godine u Sarajevu (VIDEO)

Goran Ravlić, optuženi za ubistvo supruge Nermine na Pofalićima u Sarajevu, svjedočio je na današnjem ročištu pred Kantonalnim sudom.

Izvor: Avaz/screenshot

Na početku svjedočenja, odgovarajući na pitanja advokata Muhidina Kape, Ravlić je kazao kako je i ranije bio procesuiran i to jer je pretukao majku u Zagrebu.

Kako je rekao, taj proces je završen tako što je proglašen neuračunjivim i proveo je u dvije bolnice ukupno četiri godine.

Objasnio je i da je ranije živio u Sarajevu gdje je i upoznao suprugu Nerminu, u Turističkoj školi 2008. godine. Kako je kazao, prekinuo je kontakt s njom početkom 2010. godine.

Zatim je upisao Fakultet političkih nauka u Sarajevu na kojem je "zamrznuo" godinu 2011. Kako je ispričao, povukao se u kuću od tada i godinama igrao video igrice.

U to vrijeme su mu se, kako je rekao, javljale halucinacije da njegova majka ima "nešto" sa komšijom koji je živio sprat iznad. Mislio je da je on stalno u kući i da ga želi politi kiselinom.

"Imao sam osjećaj da kiselina teče niz plafon, da se on i majka moja susreću kako bi napravili urotu protiv mene. Mislio sam da me želi politi kiselinom kako bih oslijepio. Kasnije smo se preselili sa Pofalića na Alipašino Polje. Onda su se meni opet počele javljati sumnje da moja majka ima nešto sa komšijom. Bio sam ubijeđen da dolaze ljudi da nas ubiju. Tad sam majki priznao da me kao dijete zlostavljao rođak Latif Jašarević. Prijavio sam ga policiji ali oni su rekli da je slučaj zastario", ispričao je.

Poslije je, na poseban upit advokata, kazao kako je tukao majku.

"Bio sam uvjeren da vara mog oca pokojnog sa tim komšijama koji mene žele oslijepiti kiselinom. Da se sastaje s njima i da sprema urotu protiv mene… Bio sam uvjeren da taj susjed dolazi kod nas, da je stalno tu i da se krije ispod stola. Uzimao sam lampu i tražio ga pod stolom. Tražio sam od rođaka lanac da mi kupi da se mogu vezati kako ne bih izlazio na prozor, da me ne mogu posuti kiselinom", rekao je.

Potom je ispričao kako je uvjeren da je on novi Isus.

"Često mi se javlja taj osjećaj. Mogu predvidjeti događaje. Predvidio sam zemljotres u Turskoj. Mogu da komuniciram s Bogom, ni Isus nije imao toliko predviđanja kao ja", ispričao je.

Potom priča sa se s majkom preselio u Zagreb gdje mu je rođak našao posao, ali da se poslije nekoliko godina vraća u Sarajevo.

"Kad sam se vratio, napravio sam Facebook profil i stupio u kontakt s Nerminom. Prestao sam piti terapije i nisam se javljao psihijatru jer sam se bojao da će me opet poslati u bolnicu. Nermini je bilo drago što smo stupili u kontakt. Počeli smo se viđati i u brak smo stupili u decembru 2023", kazao je.

Otkrio je da poslije vjenčanja dolazi do problema.

"Počele su moje sumnje da ona ima nešto s jednom momkom s interneta, Fejsalom. Ona je jednom razbila sve naše parfeme i sjekla se staklom da mi dokaže da nema ništa s njim. Jedne prilike nam je majka donijela svoju penziju od koje smo inače živjeli i odlučila ostati kod nas u stanu na Otoci dok se situacija ne smiri. Kasnije smo se svi skupa vratili u stan na Pofalićima", kazao je.

Na poseban upit advokata ispričao je kako je suprugu često tukao.

"Stalno su bile verbalne prepirke koje su prelazile u fizičke. Majka je bila u jednoj sobi, mi u drugoj. Majka je pravila doručak stalno u to vrijeme jer Nermina nije mogla, pošto sam joj slomio ruku u stanu na Otoci. Ja sam tada opet upao u krizu da neko ulazi u stan, ovaj put komšija ispod jer je ovaj iznad umro u međuvremenu. Stavljao sam vrpca oko šteke i tenisice da se osiguram da niko ne ulazi", priča Ravlić.

Dalje priča da je stalne prepirke sa suprugom imao zbog njegovog mišljenja da neko stalno ulazi u stan i da ona ima nešto sa prijateljem s Facebooka.

Kako kaže, udarao je suprugu više puta, ali nikad nije imao namjeru da je ubije. Ispričao je da se njegova majka nije miješala u sukobe i da je pokušavala smiriti situaciju.

Kasnije je, kaže, čvrsto odlučio da se rastavi. Ipak, priča da Nermina nije bila za to i da je govorila da ga voli ali da je on rekao da ne može preći preko toga da je imala nešto sa Fejsalom

Osvrnuo se na događaj iz kobnog dana kada je Nermina preminula.

"Bio sam smiren dan prije, ali tog jutra sam se probudio i došlo mi je da se opet prepirem. Tad sam je udario nogom u predjelu grudnog koša dok je ležala. Uznemirio sam se jer je počela teško disati, vrištao sam i zvao majku. Polili smo je vodom i došla je sebi. Zadnje riječi su joj bile 'neka me moj Goran zagrli'. Činilo mi se u jednom momentu da glumi, ali je opet počela teško disati. Pokušao sam joj dati vještačko disanja i slagao sam joj da nikog nisam volio osim nje. Ona se nasmiješila i tada je izdahnula. Zvao sam originalnog Isusa da joj pomogne, ali ni to nije uspjelo. Donio sam i krst, ali ništa nije pomagalo", kazao je.

Onda je odlučio da i sebi oduzme život.

"Otišao sam predvečer vani i nabrao cvijeća. Popio sam tu noć neke tablete za koje nisam bio siguran da će me ubiti pa sam majku zamolio da mi jastuk pritisne na glavu. Onda se ne sjećam šta je bilo, ali znam da sam se sutradan našao s Latifom kod Željezničke stanice i da smo otišli kupovati mašine za mljevenje mesa i alat. Nisam želio to koristiti na njoj, ali nisam znao šta da radim. Njeno tijelo smo prekrili dekama i prebacili na bračni krevet. Ne znam tačno koliko dana je tako stajala", kazao je, a na pitanje advokata poručio da postoji mogućnost da je spavao pored njenog tijela dok ga je krio u kući.

Kasnije priča da nije mogao na Nermini iskoristiti mašinu za mljevenje mesa, jer nije znao rukovati s njom.

Kaže da je na dan hapšenja kupio bicikl i da ga je onda rođak nazvao i rekao da ih je majka prijavila za ubistvo.

"Nas dvojica smo se našla i otišli na Dobrinju. Tamo smo lutali, nismo znali kuda ćemo. Krenuli smo u RS, ali bilo je policije i nismo smjeli. Onda nas na pumpi zaustavili inspektori i pitali jesam li ja Goran. Tad sam uhapšen", rekao je.

Pričao je i o zatvorskim danima kazavši kako često priča s mačkama i da stalno i dalje ima osjećaj da mu neko dolazi u ćeliju iako je u njoj sam.

Kako je rekao, dva puta se pokušao ubiti, ali su ga spriječili i potom vezali.

"Ja se iskreno kajem zbog svega. Nisam imao namjeru ovo uraditi. Majka nije kriva ništa", kazao je na kraju.

(Klix.ba)