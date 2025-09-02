logo
Stravični detalji: Majci i sinu 90 godina zatvora za ubistvo Nermine

Stravični detalji: Majci i sinu 90 godina zatvora za ubistvo Nermine

Autor Dragana Božić
0

Kantonalni sud u Sarajevu danas je osudio Gorana i Leđibu Ravlić, sina i majku, na po 45 godina zatvora za ubistvo Goranove supruge Nermine Krajine.

Majci i sinu 90 godina zatvora za Nerminino ubistvo Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ubistvo se dogodilo prošle godine u stanu u sarajevskom naselju Pofalići.

Goran i njegova majka Leđiba optuženi su za krivično djelo ubistvo na okrutan i podmukao način.

Prema optužnici, njih dvoje su od polovine maja do 28. juna prošle godine u stanu psihički i fizički maltretirali Nerminu, kojoj su uskratili komunikaciju sa spoljnim svijetom, uništili joj mobilni telefon i zabranili da napusti stan.

Žrtvu su izgladnjivali, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke kako ne bi mogla da pruži otpor. Takođe su je i seksualno zlostavljali i nanijeli više od 100 povreda, među kojima su ugrizi, opekotine, lomovi i povrede genitalija.

Ona je podlegla teškim povredama, a njeno tijelo su danima držali u stanu dok su za neugodne mirise koristili osvježivače i mirisne svijeće.

Majka i sin su nakon zločina kontaktirali rođaka Latifa Jašarevića, koji je pristao da im pomogne da prikriju tragove.

On je sa Ravlićem kupovao sjekiru, pilu, set noževa, kao i kutije, mašinu za mljevenje mesa, trake, vreće za smeće, plastične rukavice, plastična odijela i sredstva za dezinfekciju kako bi uklonili tijelo i prikrili zločin.

(Srna)

Tagovi

presuda ubistvo

