Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Šamcu

Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Šamcu

Autor Dušan Volaš
0

Policijski službenici Јedinice žandarmerije Bijeljina i Policijske uprave Bijeljina rano jutros su lišili slobode u Šamcu lice koje je sinoć hicima iz vatrenog oružja usmrtilo dva lica, a jedno lice teško ranio, saopštio je MUP Srpske.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"U toku je dalji rad policijskih službenika na rasvjetljavanju svih okolnosti ovih krivičnih djela", naveo je MUP Srpske u objavi na Fejsbuku.

Podsjećamo, sinoć u Donjoj Slatini kod Šamca dogodilo se dvostruko ubistvo.

Kako su prenijeli mediji, naoružani muškarac je došao u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.

Lice koje je ranjeno u pucnjavi je prevezeno u Dobojsku bolnicu. Težine povreda koje je zadobio nisu poznate.

O svemu ovome obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji rukovodi istragom.

