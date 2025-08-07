logo
Detalji dvostrukog ubistva u Šamcu: Muškarac upao u kuću i usmrtio dvoje ljudi, jedna osoba ranjena

Autor Dušan Volaš
Policija Policijske uprave Bijeljina intenzivno traga za muškarcem koji je večeras oko 19.10 sati u Šamcu hicima iz vatrenog oružja usmrtio dvije osobe i jednu ranio.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema saznanjima ATV-a, naoružani muškarac je u privatnoj kući ubio muškarca i ženu koji su bili u gostima, dok je ranio vlasnika kuće.

Na područje Šamca upućena je i Jedinica Žandarmerije kako bi pomogla u pronalasku osumnjičenog čiji je identitet poznat policiji.

Ranjena osoba je prevezena u zdravstvenu ustanovu u Doboju. O cijelom slučaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policija poduzima sve potrebne istražne radnje.

(Mondo)

