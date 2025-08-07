Na mjesto događaja poslana i Žandarmerija: Dvostruko ubistvo u Šamcu, ubio dvije osobe i ranio jednu

Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za osobom koja je danas oko 19,10 časova na području opštine Šamac, hicima iz vatrenog oružja, usmrtila dvije i ranila jedno lice.

Na područje Šamca upućena je i Jedinica Žandarmerije, a sve u cilju pronalaska lica čiji je identitet poznat, javlja InfoBijeljina.

Povrijeđeno lice prevezeno je u zdravstvenu ustanovu u Doboj radi ukazivanja medicinske pomoći.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

