Za ubistvo Banjalučanina Saše Kisina 29 godina zatvora

Dragan Jelača (49) iz Čelinca, David Kostić (47) i Valentina Stojanović (21) iz Laktaša u ponovljenom postupku osuđeni su pred Okružnim sudom u Banjaluci na ukupno 29 godina zatvora zbog ubistva Saše Kisina (49).

U odnosu na ukinutu presudu kazna je svima smanjena za po godinu zatvora. Jelača je osuđen na 11 godina, a Kostić i Stojanovićeva na po devet godina zatvora. Iako im je optužnicom na teret stavljeno teško ubistvo, sud je djelo ponovo prekvalifikovao u ubistvo, piše ATV.

Inače suđenje je ponovljeno nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske u julu ukinuo prvostepenu presudu zbog toga što je u dijelu prvostepene odluke permutovano prezime optužene Valentine Stojanović, koja je oslovljavana prezimenom drugooptuženog Kostića.

Saša Kisin ubijen je 13. maja prošle godine oko 21 časova u napuštenoj kući u ulici Jovana Dučića u Banjaluci. U presudi se navodi da su Jelača, Kostić i Stojanovićeva kao saizvršioci ubili Kisina iz koristoljublja, budući da su mu ukrali novčanik s novcem.

Optuženi bili po dejstvom alkohola

”Nakon verbalnog sukoba sa oštećenim nanijeli su mu oko 20 udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu i nanijeli mu višestruke povrede usljed koji je preminuo u UKC Republike Srpske. Nakon batinanja od žrtve su ukrali novčanik”, navodi se u presudi.

Žrtvi su nanijeli višestruke povrede usljed kojih je iste noći podlegao u UKC Srpske. U vrijeme zločina svi su bili pod dejstvom alkohola i Jelači je izmjereno 2,4 g/kg u krvi, Stojanovićevoj 1 g/kg, a Kostiću 1,72 g/kg.

Odbrana najavila žalbu

Jelačin branilac, advokat Milan Petković rekao je za ATV da će odbrana izjaviti žalbu na izrečenu presudu.

”Bez obzira na to što je sud prekvalifikovao krivično djelo i u ponovljenom postupku izrekao manje kazne, smatramo da imamo dovoljno osnova za žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske”, istakao je Petković.

