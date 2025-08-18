logo
Detalji ubistva na gulašijadi: Miroslava pesničili po glavi i tijelu, preminuo na putu do bolnice

Detalji ubistva na gulašijadi: Miroslava pesničili po glavi i tijelu, preminuo na putu do bolnice

Autor Nevena Davidović
0

Miroslav je pretučen nasmrt na gulašijadi koja se održavala u Topoli.

Ko je muškarac kog su ubili na gulašijadi u Topoli Izvor: društvene mreže/printscreen

Miroslav G. (46) ubijen je sinoć oko 20 sati u Topoli nakon završene manifestacije "Junkovačka gulašijada i pasuljijada".

Ubijeni Miroslav učestvovao je u takmičenju za najbolji gulaš sa prijateljima. Oko 16 sati, oni su proglašeni za pobjednike manifestacije, nakon čega su ostali da proslave.

Prema riječima svjedoka, sve se dogodilo neverovatno brzo! Inače, ovo je bio prvi put da se u Junkovcu odražavala manifestacija "Gulašijada i pasuljijada", objavili su mediji u Srbiji.

Miroslava su tukli po glavi i tijelu uslijed čega je preminuo.

Zbog brutalnog ubistva u Topoli uhapšena su dvojica muškaraca i njima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Tagovi

Srbija ubistvo

