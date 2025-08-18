logo
Tragedija na "Gulašijadi": Nakon tuče preminuo muškarac, uhapšena dvojica

Autor Nevena Davidović
Na manifestaciji "Gulašijada i pasuljijada" u selu Junkovac izbila je tuča koja je imala tragičan ishod.

Ubistvo na gulašijadi kod Topole Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Sinoć se u okolini Topole dogodilo ubistvo, a život je izgubio M. G. (46). Policija je efikasnom akcijom uhapsila dvojicu osumnjičenih, M. M. (44) i M. T. (34).

Kako Kurir saznaje, do zločina je došlo na manifestaciji "Gulašijada i pasuljijada" u selu Junkovac, kada je u dvorištu osnovne škole izbila tuča.

"Sve je počelo svađom, dvojica osumnjičenih su pesnicama udarali žrtvu. M. G. je prebačen u bolnicu, gdje je podlegao povredama", kaže izvor.

Dalje navodi da je tuča bila jeziva i da se čak i muzika spakovala i napustila skup.

"Bilo je jezivo, udarali su ga pesnicama, čovjek je samo pao", dodao je izvor.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti salušani u tužilaštvu.

(Kurir/MONDO)

